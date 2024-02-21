Экономист Подойницын: вкладчики КИВИ Банка получат до 1 млн 400 тыс. рублей

Вкладчики КИВИ Банка могут рассчитывать на получение 1 миллиона 400 тысяч рублей, гарантированных Агентством страхования вкладов. Эта сумма обязательно будет возвращена, заверил экономист Андрей Подойницын. В беседе со «Звездой» он рассказал, что происходит с банком и вкладами в случае отзыва у него лицензии на ведение деятельности.

«Что касается физических лиц, то миллион четыреста, насколько я помню. Сумма до этого объема застрахована и в течение нескольких месяцев выплачивается вкладчикам обратно. Остальное, как при любом отзыве лицензии. Назначается внешний управляющий и очередность кредиторов, ничего нового в этом нет», - поделился Подойницын.

Экономист усомнился, что у КИВИ Банка была обширная клиентура вкладчиков. Подобные учреждения относятся к тем, что предоставляют расчетные, переводные и трансграничные сервисы.

Ранее стало известно о решении регулятора отозвать лицензию у КИВИ Банка. Сообщается, что организация систематически нарушала требования законодательства, в том числе в области противодействия легализации преступных доходов. Кроме того, установлены случаи открытия QIWI кошельков с использованием личных данных физлиц без их уведомления.