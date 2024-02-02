Corriere della Sera: в ЕС пригрозили лишить Венгрию права голоса за отказ помочь Украине

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пригрозили лишением права голоса в Евросоюзе, если он так и не согласится поддержать проект по финансовой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По данным издания, вопрос о единодушном решении стоял не только из-за самой помощи, но и чтобы не допустить раскола Евросоюза. Отмечается, что Орбан, заблокировавший пакет помощи Украине в декабре 2023 года, в итоге сдался из-за угроз руководства Евросоюза применить статью №7 (параграф 2) Устава ЕС и лишить Венгрию права голоса, то есть отстранить от принятия решений.

Накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры 27 стран утвердили новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Он рассчитан на четыре года. Ежегодно решение планируется пересматривать, однако ни у одной из стран не будет права вето.

В своем видеообращении в соцсетях Орбан сообщил, что Венгрия получила гарантии от ЕС, что ее замороженные активы не направят Украине. Кроме того, по словам премьер Венгрии, принято решение о создании механизма проверки использования денежных средств.