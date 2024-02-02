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Corriere della Sera: в ЕС пригрозили лишить Венгрию права голоса за отказ помочь Украине

По данным Corriere della Sera, Венгрия согласилась на передачу фондов Украине после того, как ей пригрозили лишением права голоса.
Алина Луговая 2024-02-02 19:26:01
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пригрозили лишением права голоса в Евросоюзе, если он так и не согласится поддержать проект по финансовой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По данным издания, вопрос о единодушном решении стоял не только из-за самой помощи, но и чтобы не допустить раскола Евросоюза. Отмечается, что Орбан, заблокировавший пакет помощи Украине в декабре 2023 года, в итоге сдался из-за угроз руководства Евросоюза применить статью №7 (параграф 2) Устава ЕС и лишить Венгрию права голоса, то есть отстранить от принятия решений.

Накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры 27 стран утвердили новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Он рассчитан на четыре года. Ежегодно решение планируется пересматривать, однако ни у одной из стран не будет права вето.

В своем видеообращении в соцсетях Орбан сообщил, что Венгрия получила гарантии от ЕС, что ее замороженные активы не направят Украине. Кроме того, по словам премьер Венгрии, принято решение о создании механизма проверки использования денежных средств.

#в стране и мире #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан
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