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Саммит ЕС утвердил новый пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро

ЕС назвал программу помощи Украине долгосрочной.
Ирина Елагина 2024-02-01 13:32:01
© Фото: Belga, Keystone Press Agency, Globallookpress

Саммит ЕС утвердил сегодня долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Об итогах слушаний по украинскому вопросу сообщил Президент Европейского совета Шарль Мишель в соцсети Х* (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС», - проинформировали в Брюсселе.

Речь идет о программе финансовой поддержки Киева сроком на четыре года.

По мнению участников саммита, подобные долгосрочные вливания обеспечат «устойчивое и предсказуемое финансирование для Украины», так как ЕС считает важным сохранить свое «лидерство и ответственность в поддержке Украины».

Ранее сообщалось, что Венгрия готова изменить свою позицию по финансированию Украины при условии, что решения о поддержке Киева будут приниматься ежегодно и любая из стран ЕС вправе отказаться в дальнейшем от этого проекта и наложить на него вето. 

* Х -  бывшая Twitter, заблокирована в РФ.

#в стране и мире #Украина #ЕС #Саммит ЕС #помощь Украине
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