Саммит ЕС утвердил новый пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро

Саммит ЕС утвердил сегодня долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Об итогах слушаний по украинскому вопросу сообщил Президент Европейского совета Шарль Мишель в соцсети Х* (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС», - проинформировали в Брюсселе.

Речь идет о программе финансовой поддержки Киева сроком на четыре года.

По мнению участников саммита, подобные долгосрочные вливания обеспечат «устойчивое и предсказуемое финансирование для Украины», так как ЕС считает важным сохранить свое «лидерство и ответственность в поддержке Украины».

Ранее сообщалось, что Венгрия готова изменить свою позицию по финансированию Украины при условии, что решения о поддержке Киева будут приниматься ежегодно и любая из стран ЕС вправе отказаться в дальнейшем от этого проекта и наложить на него вето.

* Х - бывшая Twitter, заблокирована в РФ.