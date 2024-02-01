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ЕС дал гарантии Венгрии, что не отправит ее замороженные активы Украине

Венгрия опасалась, что причитающиеся ей средства ЕС выделит Украине.
Алина Луговая 2024-02-01 18:16:01
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress

Венгрия получила гарантии, что ее неразмороженные средства из фондов ЕС не будут выделены на помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», - сказал Орбан в своем видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).

Он добавил, что после долгих переговоров удалось принять решение о создании механизма проверки разумного использования средств, которые выделяются Украине.

По словам Орбана, Венгрия опасалась двух решений, что причитающиеся Будапешту деньги из фондов ЕС направят Киеву и что ЕС выделит Украине средства на очень долгий срок без проверки.

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро. Эта программа будет долгосрочной. Она рассчитана на четыре года. При этом каждый год решение будет пересматриваться, однако права вето ни у одной из стран не будет. В конце прошлого года Венгрия заблокировала этот пакет помощи.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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