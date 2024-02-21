Герасимов вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Авдеевки

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» и вручил государственные награды военным, которые особо отличились при освобождении города Авдеевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Я поздравляю вас с этими наградами, желаю дальнейших успехов в боях за освобождение наших земель», - сказал Герасимов.

Бойцов, в большей степени проявивших себя при проведении операции в Авдеевке, наградили медалями «За отвагу» и орденами Мужества. Генерал поблагодарил военнослужащих за смелость и мужество, проявленные в боевых действиях.

Герасимов также подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач бойцов группировки «Центр», затем начальнику Генштаба зачитали доклад о дальнейших действиях на Авдеевском направлении. Доклад представлял командующий генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Государственными наградами были отмечены также военнослужащие 90-й танковой дивизии группировки, которые в особенности продемонстрировали свой профессионализм в Авдеевке. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин торжественно вручил 15 орденов Мужества.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.