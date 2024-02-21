Горемыкин наградил отличившихся бойцов в освобожденной Авдеевке

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды бойцам 90-й танковой дивизии группировки «Центр», которые отличились при освобождении Авдеевки. Награждение прошло в освобожденном городе.

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ вручил военнослужащим соединения 15 орденов Мужества.

«Настоящие воины, храбрые, отважные, сильные, крепкие - вот на таких держится наша страна. Молодцы!» - сказал Горемыкин.

Замминистра обороны отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой, поздравил их с высокими наградами и поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

Операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники Минобороны, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.