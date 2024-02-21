Боец с позывным «Хром» рассказал об установке российского флага в Авдеевке

Бойцы одного из штурмовых подразделений группировки войск «Центр» рассказали, как им удалось установить российский флаг на крыше здания городской администрации Авдеевки во время боев за освобождение населенного пункта. Как рассказал командир группы с позывным «Артист», задачи дойти до администрации не было. Бойцы прошло шли от здания к зданию.

Когда вошли в администрацию Авдеевки, то попросили командование, чтобы доставили флаг. Его передали по воздуху и сбросили с квадрокоптера, рассказали участники операции. Многих этот момент пробрал до мурашек, признались бойцы.

«Нас переполняло чувство гордости. Взятие Авдеевки - это большая победа. Словами это не передать. Противника в городе было еще много, по соседним зданиям работала вражеская артиллерия, но это нам не помешало», - отметил военнослужащий с позывным «Хром».

Накануне Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники. Город удалось взять при минимальных потерях, отметил он. Напомним, о полном освобождении Авдеевки от сил украинских националистов стало известно 17 февраля.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.