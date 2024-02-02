Путин заявил, что новейшее вооружение России превосходит натовское

Новейшее вооружение России превосходит оружие НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками форума «Все для Победы!», который проводится в Туле.

«Если брать наше новейшее вооружение, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и все, что применяется на поле боя», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что российская оборонная промышленность демонстрирует очень хорошие темпы и качество работы.

Ранее российский лидер сообщил, что за последние 1,5 года в оборонной промышленности нашей страны появились больше 520 тысяч новых рабочих мест.