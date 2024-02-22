МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время

Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает близость решения о выделении Украине нового транша помощи в объеме $900 млн, так как все еще пересматривает программу финансирования.

Сейчас руководство под предводительством Гевина Грэя находится в Варшаве, где состоится третий пересмотр соглашения о программе расширенного финансирования помощи Киеву.

«Команда сообщит об окончании миссии», - передает РИА Новости слова представителя фонда.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 22 февраля сделка между МВФ и Украиной может успешно завершиться и страна получит свою первую в этом году выплату в размере 900 миллионов долларов из общих 5,4 миллиарда долларов, выделенных на этот год. Выделение средств возможно только при выполнении условий программы.