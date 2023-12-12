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В МВФ разработали сценарии для «сворачивания» конфликта на Украине

Ирина Егорова
13:17 12.12.2023
Достичь результатов самого позитивного сценария можно лишь при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности.
В МВФ разработали сценарии для «сворачивания» конфликта на Украине
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария для «сворачивания» военного конфликта на Украине: базовый, негативный и позитивный. Об этом говорится в страновом докладе МВФ.

При негативном сценарии прогнозируется окончание боевых действий в стране до конца 2025 года. При таком раскладе ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

Базовый сценарий предполагает завершение военного конфликта к концу 2024 года. И в этом случае ВВП страны вырастет на 3-4%, в 2025-м рост ВВП составит 6,5%.

Достичь результатов самого позитивного сценария можно лишь при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности. При таких обстоятельствах рост ВВП в 2025 году может составить 10%. Однако здесь умалчивается о сроках окончания военных действий.

Ранее стало известно, что МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн по программе расширенного финансирования. Деньги должны пойти на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год. Это последние полученные средства в этом году, в 2024 году ожидается, что Украина получит от фонда $5,4 млрд при выполнении условий программы.

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