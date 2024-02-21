Bloomberg: МВФ готов предоставить «спасательный круг» Киеву в объеме $900 млн

Соглашение между Украиной и Международным валютным фондом может успешно завершиться в виде передачи Киеву 900 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg. Издание со ссылкой на чиновников утверждает, что сделка может завершиться уже 22 февраля, когда ее ратифицирует исполнительный совет фонда.

Данные средства МВФ тогда станут вторым по величине «финансовым спасательным кругом» для Киева после кредитов от ЕС.

Полномасштабная программа поддержки Украины была утверждена МВФ в 2023 году - данная выплата будет первой из четырех предполагаемых Киеву в этом году. Всего в 2024 году Киев ожидает от МВФ транш на общую сумму 5,4 миллиарда долларов при выполнении условий программы. По информации Bloomberg, кабинету министров, возможно, придется отказаться от своего недавнего запроса к центральному банку разрешить продажу иностранной валюты некоторым частным украинским фирмам, чтобы помочь им погасить свои долги по еврооблигациям. Приостановка платежей помогает Киеву сохранить столь необходимые валютные резервы. Транш объемом $900 млн должны пойти на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год.