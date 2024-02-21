«Мир начинается с правды»: суд в Лондоне рассматривает апелляцию Ассанжа

«Если войны начинаются со лжи, мир должен начинаться с правды», следует из анонимного послания на фасаде знаменитого Тауэра. Когда-то здесь была тюрьма, стены которой помнят немало казней и убийств. Призыв «Свободу Ассанжу» этой ночью транслировали и на Лондонском мосту и здании Верховного суда. Сегодня - первый из двух дней слушаний по делу об экстрадиции австралийского журналиста.

Ожидаемо у готической арки Королевского суда собрались десятки сторонников Ассанжа. Решение об экстрадиции приняли еще в июне 2022 года. Тогда сторона защиты подала апелляцию. Дело подходит к своей кульминации - если ее не примут, основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Фактически это означает смерть за решеткой.

«США и ЕС обожают говорить о политических заключенных за рубежом, но игнорируют своих собственных. На всех стадиях процесса они злоупотребляли законом с единственной целью: навредить моему супругу. Его намеренно затыкают и удерживают взаперти. В последний раз мой муж посещал судебные слушания в начале 2021 года. Раз за разом он просит о личном присутствии, но власти отказывают ему. Он не сделал ничего плохого. Он всего лишь показывал военные преступления и обличал тех, кто их совершает. Людей, которые должны нести ответственность, но так и не предстали перед судом», - говорит жена Джулиана Ассанжа Стелла.

Говоря о двуличии европейцев, супруга Ассанжа не лукавит. Была попытка направить запрос о политическом убежище во Франции - но там нашлись некие поправки в законодательстве, и французы развели руками: помочь не можем. Дело журналиста стало самым громким делом XXI века о свободе прессы. Как минимум за счет столь масштабной поддержки: от лидера Pink Floyd Роджера Уоттерса до президента Бразилии Лулы. Сторонники основателя WikiLeaks ищут варианты его спасения, но пока безуспешно.

«Если любая апелляция будет одобрена, то слушание проведут в обычном британском суде. Затем решение может быть обжаловано в Верховном суде Великобритании. Если это не поможет - мы обратимся в Европейский суд по правам человека», - говорит адвокат Ассанжа Айтор Мартинес.

Однако команда юристов опасается, что Ассанжа могут отправить через Атлантику до того, как ЕСПЧ сможет остановить процесс экстрадиции. Поэтому так важно добиться отсрочки сейчас. Австралийцу предъявлены 18 уголовных обвинений за более чем 200 тысяч обнародованных им секретных документов и переписок, обличающих американский истеблишмент. Среди материалов - пытки и убийства иракских военнопленных американскими рекрутами. Но явно не поэтому озлобилась верхушка и мертвой хваткой вцепилась в журналиста, намекает Такер Карлсон, который навестил коллегу в лондонской тюрьме.

«Несколько лет назад Джулиан Ассанж вмешался в президентскую гонку и опубликовал секретные письма Демократической партии. Демократы поначалу во всем винили русских хакеров. Но это было ошибкой. Случившееся - дело рук Джулиана Ассанжа. Письма доказали, что кампания Хиллари Клинтон всецело построена на лжи: стараясь одолеть на внутрипартийных выборах сенатора Берни Сандерса, она активно прибегала к жульничеству», - написал американский журналист.

Раскрытый сговор Клинтон с демпартией поставил крест на ее президентстве. В провале публично обвинили WikiLeaks. Отсюда и жесткий прессинг на Ассанжа: семь лет добровольного изгнания в посольстве Эквадора и пять лет в лондонской тюрьме Белмарш.

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден тоже назвал процесс в отношении журналиста возмутительным, написав в соцсети Х, что Великобритания не вправе экстрадировать его в США. Сам Ассанж не будет лично присутствовать на двухдневных слушаниях из за плохого самочувствия. И это не первый раз, когда близкие всерьез обеспокоены ухудшением его здоровья.