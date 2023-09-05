Суд во Франции отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа

В марте этого года ассоциация Robin des Lois попросила Францию позволить Джулиану Ассанжу подать прошение на предоставление политического убежища.

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Суд коммуны Кретей во Франции отклонил обращение о возможности запросить политическое убежище для австралийского журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2019 года находится в лондонской тюрьме. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse.

«Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории Евросоюза», - передает источник решение суда.

Запрос на предоставление Ассанжу политубежища в марте этого года подавали представители ассоциации Robin des Lois, которые попросили Францию «привлечь все средства» для решения данного вопроса. В ассоциации сообщили, что не собираются подавать апелляцию на решение суда, однако призывают главу французского Минюста Эрика Дюпона-Моретти, который ранее защищал интересы Ассанжа, «заняться этим вопросом».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех к защите Джулиана Ассанжа, которого могут экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Бразильский лидер отметил, что основатель WikiLeaks «провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого», подчеркнув, что его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы.

Напомним, 11 апреля 2019 года полиция Британии заявила об аресте Джулиана Ассанжа, который в течение 7 лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Журналисту предъявлены обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.