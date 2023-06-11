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Президент Бразилии призвал встать на защиту журналиста Ассанжа

Вероника Волосунова
08:08 11.06.2023
Президент Бразилии Лула да Силва обратился к общественности с призывом защитить журналиста Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США и 175 лет тюрьмы.
Президент Бразилии призвал встать на защиту журналиста Ассанжа
© Фото: Stephen ChungXinHua Globallookpress
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех к защите основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого могут экстрадировать в США.

«Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого. Его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы. Важно, чтобы мы все встали на его защиту», - цитируют бразильского президента РИА Новости.

Ранее стало известно, что находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона. Его супруга выразила надежду, что решение об экстрадиции будет отменено.

В то же время правозащитная организация «Репортеры без границ» отметила, что предыдущая апелляция основателя WikiLeaks была отклонена по всем пунктам 6 июня. В связи с чем, подача новой апелляцией станет последней возможностью отменить экстрадицию в судах Великобритании, так как дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека, следует из заявления организации.

Напомним, Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США по обвинениям за раскрытие крупнейшего в истории страны объема секретной информации. Сейчас журналист пробует обжаловать в Высоком суде Лондона решение о его экстрадиции из Великобритании. С 2012 года он на протяжении семи лет скрывался в посольстве Эквадора, однако в 2019 году его выдали - новый президент страны получил указания от США.

По версии защиты, все дела, в которых обвиняют Джулиана, были сфабрикованы. В 2010 году WikiLeaks рассказали о деятельности американской армии в Ираке и Афганистане, в том числе о расстрелах мирных жителей. Всего в общем доступе оказалось около 250 тысяч документов дипломатического характера, которые вели к ЦРУ, Пентагону и Белому Дому.

По словам Эдварда Сноудена, происходящее с Ассанжем является символом снижения приверженности британский и американских властей правам человека.

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