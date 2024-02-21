США в очередной раз заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

Алжирский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа была заблокирована - США применили право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций на документ.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, воздержалась только Британия, а США единственные выступили против документа, предложенного Алжиром, передает Life.

В тексте резолюции говорится, что страна отвергает насильственное перемещение мирных жителей Палестины и подчеркивает приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

США не в первый раз отклоняют резолюцию, ранее Штаты настояли на том, чтобы текст резолюции стал более мягким и выступили против поправки к резолюции по сектору Газа о немедленном прекращении огня по анклаву. Василий Небензя заявил, что Штаты и Израиль это единственные страны, которые выступают против немедленного прекращения огня в регионе. По словам дипломата, США заняли такую позицию, чтобы противопоставить себя всему миру.