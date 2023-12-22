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В СБ ООН отклонили поправку о немедленном прекращении огня в Газе из-за США

Елизавета Егорова
20:55 22.12.2023
В тексте резолюции по сектору Газа из-за США теперь нет призывов к немедленному прекращению огня по анклаву.
В СБ ООН отклонили поправку о немедленном прекращении огня в Газе из-за США
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress
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В Совете безопасности ООН отклонили поправку к резолюции по сектору Газа о немедленном прекращении огня по анклаву из-за США. Штаты настояли на том, чтобы текст резолюции стал более мягким, передает РИА Новости.

Вместо немедленного прекращения огня в тексте документа сказано только об оказании немедленной гуманитарной помощи и о создании условий для устойчивого прекращения боевых действий в регионе.

В ответ на действия Америки постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что новые формулировки это лукавство, которое позволит Штатам и Израилю и дальше беспрепятственно бомбить мирное население и гражданскую инфраструктуру Газы.

«Под лукавой фразой <...> развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры и гражданского населения Газы», - цитирует агентство слова дипломата.

Ранее Василий Небензя заявил, что Штаты и Израиль это единственные страны, которые выступают против немедленного прекращения огня в секторе Газа. По словам дипломата, США заняли такую позицию, чтобы противопоставить себя всему миру.

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