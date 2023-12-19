Небензя заявил, что Израиль и США единственные, кто против прекращения огня по Газе

США, выступая против прекращения огня в секторе Газа, пытаются противопоставить себя всему миру, заявил Василий Небензя.

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Все страны мира единогласно считают, что необходимо немедленно прекратить огонь по сектору Газа. Против этого выступают только два государства - Израиль и США. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится - это Соединенные Штаты», - заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред России подчеркнул, что Америка таким образом пытается противопоставить себя всему миру.

Ранее стало известно, что начало еще одного перемирия в секторе Газа возможно. Между палестинскими боевиками и ЦАХАЛ еще сохраняются противоречия, однако Израиль готов принять от ХАМАС список пленных.