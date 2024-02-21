МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В апреле прекратится Эль-Ниньо, из-за которого 2024 год может стать самым жарким

Роман Вильфанд отметил, что температура воды на востоке Тихoго океана начнет понижаться до нормы.
Сергей Лебедев 2024-02-21 18:24:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Global Look Press

С апреля прекращается явление Эль-Ниньо, из-за которого этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды на востоке Тихoго океана начнет понижаться до нормы. Прогнозируется нейтрaльная фаза», - цитирует его ТАСС.

Ранее ученые предупреждали, что наступивший год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной же этого могло стать явление Эль-Ниньо.

При этом профессор Александр Кислов в разговоре со «Звездой» говорил, что из-за Эль-Ниньо в целом на планете не ожидается фундаментальных изменений.

#Россия #РФ #гидрометцентр рф #Роман Вильфанд #явление #Эль-Ниньо
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 