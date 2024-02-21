В апреле прекратится Эль-Ниньо, из-за которого 2024 год может стать самым жарким

С апреля прекращается явление Эль-Ниньо, из-за которого этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды на востоке Тихoго океана начнет понижаться до нормы. Прогнозируется нейтрaльная фаза», - цитирует его ТАСС.

Ранее ученые предупреждали, что наступивший год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной же этого могло стать явление Эль-Ниньо.

При этом профессор Александр Кислов в разговоре со «Звездой» говорил, что из-за Эль-Ниньо в целом на планете не ожидается фундаментальных изменений.