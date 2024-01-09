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Эль-Ниньо может разогреть Землю до рекордных значений

Второй год под влиянием Эль-Ниньо оказывается теплее предыдущего.
Ян Брацкий 2024-01-09 11:07:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, предупредили ученые. Всему виной явление Эль-Ниньо, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана колеблется, сообщает Bloomberg.

Это происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка, пишет Life.

Ранее ведущий сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал о плюсах и минусах глобального потепления для россиян. С одной стороны, постепенное повышение температуры увеличит посевные площади за счет просторных территорий на севере страны, пригодных для посева, а с другой - участятся лесные пожары, наводнения и засухи, уточнил ученый.

#климат #глобальное потепление #Тихий океан #Эль-Ниньо
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