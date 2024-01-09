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Профессор Кислов заявил, что Эль-Ниньо не повлияет на климат в России

Ученый отметил, что в целом на планете не ожидаются фундаментальные изменения.
Сергей Лебедев 2024-01-09 16:45:01
© Фото: Heiner Heine, imagebroker.com#search, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Явление Эль-Ниньо, при котором колеблется температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, не повлияет на климат в России. Об этом в беседе со «Звездой» заявил доктор географических наук и профессор Александр Кислов.

«Есть регионы на земном шаре, в которых это явление проявляется четко. Например, западная часть Канады. А вот на территории России, кроме Дальнего Востока, вот таких прямых связей с аномалиями просто не существует», - сказал эксперт.

Александр Кислов добавил, что в целом на планете из-за Эль-Ниньо не будет никаких фундаментальных изменений.

«Просто продолжится то, что идет сейчас, а именно общее потепление, сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане и так далее», - подчеркнул профессор.

Напомним, ранее ученые предупредили, что наступивший год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной этого станет явление Эль-Ниньо.

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