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В Пентагоне рассказали, что придется делать ВСУ без военной помощи США

Вашингтон в ближайшей перспективе не сможет предоставлять критически значимые пакеты военной помощи Киеву. Законопроект на выделение 66 миллиардов долларов для Украины еще находится на рассмотрении конгресса.
Ирина Егорова 2024-02-21 02:05:01
© Фото: Tsgt. Jack SandersDod, Global Look Press

Самостоятельно принимать решения по поводу оборонительных действий на различных направлениях, а также оценивать то, какие города ВСУ способны удержать - именно это предстоит делать Украине, если она окажется без военной помощи США. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», - цитирует ее «360». 

По ее словам, Вашингтон в ближайшей перспективе не сможет предоставлять критически значимые пакеты военной помощи Киеву. Законопроект на выделение 66 миллиардов долларов для Украины еще находится на рассмотрении конгресса и Сингх призвала палату представителей законодательного органа США утвердить проект, сообщает РИА Новости.

Американский конгресс ранее обвинили в сдаче Авдеевки  - по словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, этого можно было бы избежать если очередной пакет помощи Украине был бы одобрен и адресован Киеву. 

Сейчас палата представителей конгресса поставила «вопрос на паузу», объявив о двухнедельных каникулах - первые слушания по принятому в сенате законопроекта о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 60 млрд долларов пройдут после 28 февраля. Без поддержки нижней палаты американского парламента дальнейшие военные поставки ВСУ невозможны. 

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