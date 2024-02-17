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Вице-президент США Харрис заявила, что по военной помощи Киеву есть только план А

На Мюнхенской конференции по безопасности Камала Харрис заявила, у США в отношении Украины есть только один план - предоставить помощь.
Ирина Елагина 2024-02-17 18:03:01
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress

В США в отношении Украины есть только один план действий - это продолжение предоставления военной помощи в виде финансов и оружия. Об этом вице-президент США Камала Харрис заявила на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам своей встречи с Зеленским.

«Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила [помощь]. Двигаясь вперед, президент Байден и я продолжим работать, чтобы обеспечивать предоставление [Киеву] ресурсов и вооружений, которые необходимы для успеха», - приводит ТАСС слова американского вице-президента.

Она заверила Зеленского, что в обеих палатах конгресса есть «поддержка двухпартийного большинства» помощи Украине.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден назвал «нелепицей» решение палаты представителей уйти на двухнедельные каникулы и только после 28 февраля провести слушания по принятому в сенате законопроекта о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 60 млрд долларов. Без поддержки нижней палаты американского парламента дальнейшие военные поставки ВСУ невозможны.

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