Вице-президент США Харрис заявила, что по военной помощи Киеву есть только план А

В США в отношении Украины есть только один план действий - это продолжение предоставления военной помощи в виде финансов и оружия. Об этом вице-президент США Камала Харрис заявила на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам своей встречи с Зеленским.

«Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила [помощь]. Двигаясь вперед, президент Байден и я продолжим работать, чтобы обеспечивать предоставление [Киеву] ресурсов и вооружений, которые необходимы для успеха», - приводит ТАСС слова американского вице-президента.

Она заверила Зеленского, что в обеих палатах конгресса есть «поддержка двухпартийного большинства» помощи Украине.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден назвал «нелепицей» решение палаты представителей уйти на двухнедельные каникулы и только после 28 февраля провести слушания по принятому в сенате законопроекта о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 60 млрд долларов. Без поддержки нижней палаты американского парламента дальнейшие военные поставки ВСУ невозможны.