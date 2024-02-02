Обломки упавшего в Белгородской области Ил-76 доставили на специальный полигон

Обломки транспортного самолета Ил-76, занимавшегося перевозкой пленных военнослужащих ВСУ и сбитого в Белгородской области, доставили на специальный полигон. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.

«Вывезены последние фрагменты Ил-76 после завершения работы следственно-оперативной группы. Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», - сообщили в РИА Новости.

Ранее СК РФ показал кадры с обломками ракет, сбивших Ил-76 в Белгородской области. Специалисты обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет, а смывы с обломков позволили обнаружить следы взрывчатой смеси иностранного производства.

Вчера в Госдуме России приняли обращение к Конгрессу США из-за террористической атаки на Ил-76, в ходе которой применялся американский ЗРК Patriot. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что своим обращением депутаты хотят указать конгрессменам, «в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом».