СК РФ показал кадры с обломками сбивших Ил-76 ракет

СК РФ показал кадры с обломками ракет, которыми сбили Ил-76 в Белгородской области.

Специалисты обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с англоязычными надписями и маркировками. Кроме того, на смывах с объектов имеются следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

Следователи установили тип вооружения, которым был поражен самолет. Экспертиза доказала, что украинские боевики с помощью американского ЗРК Patriot выпустили по самолету ракеты MIM-104A.

О том, что Ил-76 сбили зенитными ракетами комплекса Patriot, накануне сообщил Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в рамках избирательной кампании. Он призвал провести международное расследование и обвинил западную прессу в замалчивании произошедшей трагедии.

Катастрофа с Ил-76 произошла 24 января в Белгородской области. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Пуск ракеты был осуществлен из населенного пункта Липцы Харьковской области.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot оснащен управляемыми ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также крылатых ракет. Обычно батарея Patriot включает в себя радар, необходимый для отслеживания целей, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование и до восьми пусковых установок с ракетами.