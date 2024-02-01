Госдума приняла обращение к Конгрессу США из-за террористической атаки на Ил-76 с применением американского ЗРК Patriot. За принятие документа, в котором приводятся установленные в ходе расследования факты ракетного удара из американской установки по российскому самолету под Белгородом, проголосовали все 405 депутатов Госдумы.

«Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства», - говорится в документе.

В обращении подчеркивается, что удар по самолету, который перевозил 65 украинских военнопленных для ранее согласованного обмена, стал «преднамеренным и осознанным убийством», так как руководство ВСУ знало о маршруте доставки пленных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что конгрессмены должны знать, «в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом».

«Поддержка неонацистской идеологии и ее воплощения на Украине лишь провоцирует киевскую клику к продолжению террора и эскалации насилия, приближает мир к глобальной катастрофе», - подчеркивается в обращении российского парламента.

Ранее сообщалось, что эксперты СКР дали официальное заключение, что причиной крушения российского Ил-76 под Белгородом стал удар из ЗРК Patriot американского производства.