Камеры сняли момент закладки взрывчатки под машину правоохранителя в Лобне

Федеральная служба безопасности показала видео, на котором уроженец Ярославля по заданию Киева закладывает взрывчатку под иномарку в подмосковной Лобне.

Ранее в городском округе из-за бомбы под машиной эвакуировали несколько домов, был объявлен режим оповещения жителей о чрезвычайной ситуации. Позже опасное устройство удалось обезвредить.

Как рассказали в ФСБ, злоумышленник должен был организовать подрыв авто, которым пользовался местный сотрудник правоохранительных органов. Взрывчатку он установил в понедельник, 19 февраля. Машина стояла на парковке у административного здания.

Возбуждено уголовное дело о теракте и государственной измене. Подозреваемого отправили в следственный изолятор. Устанавливаются все обстоятельства преступления.