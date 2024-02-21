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Камеры сняли момент закладки взрывчатки под машину правоохранителя в Лобне

Злоумышленник по заданию украинских спецслужб должен был организовать подрыв авто, которым пользовался местный сотрудник правоохранительных органов.
Анна Назайкина 2024-02-21 13:28:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности показала видео, на котором уроженец Ярославля по заданию Киева закладывает взрывчатку под иномарку в подмосковной Лобне.

Ранее в городском округе из-за бомбы под машиной эвакуировали несколько домов, был объявлен режим оповещения жителей о чрезвычайной ситуации. Позже опасное устройство удалось обезвредить.

Как рассказали в ФСБ, злоумышленник должен был организовать подрыв авто, которым пользовался местный сотрудник правоохранительных органов. Взрывчатку он установил в понедельник, 19 февраля. Машина стояла на парковке у административного здания.

Возбуждено уголовное дело о теракте и государственной измене. Подозреваемого отправили в следственный изолятор. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

#ФСБ #Московская область #бомба #взрывчатка #машина #лобня #украинские спецслужбы
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