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В подмосковной Лобне введен режим оповещения жителей о ЧС

Как утверждается, силовики начали проверки в центральном микрорайоне.
Анна Назайкина 2024-02-19 13:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В подмосковной Лобне ввели режим оповещения о ЧС, эвакуированы жители четырех домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила врио главы городского округа Анна Кротова.

Ранее SHOT писал, что в подмосковной Лобне была найдена взрывчатка внутри легковушки. По информации Telegram-канала, машину с опасной находкой обнаружили на улице Дружбы. Кадры с места оказались в распоряжении «Звезды».

К настоящему моменту эвакуацию жителей близлежащих домов уже удалось завершить, сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб.

Кроме того, силовики начали проверки в центральном микрорайоне.
Как утверждается, специалисты смогли обезвредить взрывчатое устройство, которое находилось внутри машины, опасность миновала.

#Московская область #взрывчатка #легковушка #машина #лобня
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