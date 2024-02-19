В подмосковной Лобне введен режим оповещения жителей о ЧС

В подмосковной Лобне ввели режим оповещения о ЧС, эвакуированы жители четырех домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила врио главы городского округа Анна Кротова.

Ранее SHOT писал, что в подмосковной Лобне была найдена взрывчатка внутри легковушки. По информации Telegram-канала, машину с опасной находкой обнаружили на улице Дружбы. Кадры с места оказались в распоряжении «Звезды».

К настоящему моменту эвакуацию жителей близлежащих домов уже удалось завершить, сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб.

Кроме того, силовики начали проверки в центральном микрорайоне.

Как утверждается, специалисты смогли обезвредить взрывчатое устройство, которое находилось внутри машины, опасность миновала.