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ФСБ задержала агента украинских спецслужб, готовившего теракт в Лобне

Попытка теракта была осуществлена в понедельник, 19 февраля, заложенная бомба была оперативно замечена и обезврежена.
Елизавета Кондрикова 2024-02-21 11:43:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В подмосковной Лобне задержали мужчину, готовившего теракт против сотрудника правоохранительных органов, россиянин действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подрывник оказался уроженцем Ярославля. Взрывное устройство было подложено под автомобиль сотрудника полиции Московского региона, взрывотехникам ФСБ удалось своевременно его обезвредить.

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников полиции нет. В отношении преступника возбудили уголовное дело по факту подготовки теракта и госизмены, мужчина был арестован.

В понедельник, 19 февраля, преступник заложил взрывчатку внутри легкового автомобиля, ее удалось оперативно заметить и эвакуировать жителей близлежащих домов. 

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