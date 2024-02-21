ФСБ задержала агента украинских спецслужб, готовившего теракт в Лобне

В подмосковной Лобне задержали мужчину, готовившего теракт против сотрудника правоохранительных органов, россиянин действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подрывник оказался уроженцем Ярославля. Взрывное устройство было подложено под автомобиль сотрудника полиции Московского региона, взрывотехникам ФСБ удалось своевременно его обезвредить.

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников полиции нет. В отношении преступника возбудили уголовное дело по факту подготовки теракта и госизмены, мужчина был арестован.

В понедельник, 19 февраля, преступник заложил взрывчатку внутри легкового автомобиля, ее удалось оперативно заметить и эвакуировать жителей близлежащих домов.