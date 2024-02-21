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ЦБ: страхование вкладов не распространяется на электронные кошельки

Вкладчикам КИВИ Банка рекомендовали обращаться за получением средств в Агентство по страхованию вкладов.
Ян Брацкий 2024-02-21 11:54:01
© Фото: Ingram Images, Global Look Press

Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках. Об этом заявили в Банке России.

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», - написал ЦБ в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В Центробанке рекомендовали всем вкладчикам, имевшим деньги на счетах в КИВИ Банке, обращаться за выплатами в Агентство по страхованию вкладов.

Ранее экономист Андрей Подойницын рассказал, что в случае отзыва лицензии у банка его вкладчики могут гарантированно вернуть 1 миллион 400 тысяч рублей. Остальным кредиторам средства будут возвращаться по очереди, порядок которой определит внешний управляющий.

Напомним, утром 21 февраля стало известно об отзыве Центробанком лицензии у КИВИ Банка. Организация регулярно нарушала требования законодательства в области противодействия коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем.

#электронный кошелек #Центробанк России #КИВИ банк #страхование вкладов
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