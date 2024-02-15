БРИКС не отзывает приглашение для Аргентины вступить в организацию

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что даже несмотря на то, что Аргентина официально уведомила страны БРИКС о том, что не намерена присоединяться к объединению, приглашение для Буэнос-Айреса не было отозвано, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в БРИКС воспринимают как данность тот факт, что после прихода к власти нынешнего правительства у Буэнос-Айреса наблюдается смена приоритетов.

«Никто в БРИКС это не драматизирует. Мы со своей стороны конечно же приглашение Аргентине не отзываем, оно осталось», - подчеркнул Рябков.

Ранее министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что президент республики Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС по идеологическим причинам.