МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

БРИКС не отзывает приглашение для Аргентины вступить в организацию

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, приглашение для Буэнос-Айреса о вступлении в БРИКС не будут отзывать, даже несмотря на нежелание страны вступить в организацию.
Глеб Владовский 2024-02-15 15:03:01
© Фото: Martin Cossarini, dpa, Globallookpress

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что даже несмотря на то, что Аргентина официально уведомила страны БРИКС о том, что не намерена присоединяться к объединению, приглашение для Буэнос-Айреса не было отозвано, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в БРИКС воспринимают как данность тот факт, что после прихода к власти нынешнего правительства у Буэнос-Айреса наблюдается смена приоритетов.

«Никто в БРИКС это не драматизирует. Мы со своей стороны конечно же приглашение Аргентине не отзываем, оно осталось», - подчеркнул Рябков.

Ранее министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что президент республики Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС по идеологическим причинам.

#МИД РФ #Сергей Рябков #Аргентина #брикс #BRICS #Буэнос-Айрес
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 