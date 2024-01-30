Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о планах приехать в Санкт-Петербург

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о намерении приехать в Россию в ближайшее время. Планируется, что он посетит Санкт-Петербург.

«Это красивейший город. Мы скоро будем там, в Санкт-Петербурге», - сообщил он в программе «С Мадуро+».

При этом подробностей о будущем визите он не привел - ни дата, ни цель приезда пока неизвестны.

Ранее российский президент Владимир Путин поговорил с Николасом Мадуро по телефону. Лидеры двух стран обсудили торгово-экономические, энергетические и гуманитарные проекты.