Сегодня исполняется 10 лет с момента силового госпереворота на Украине, который стал началом кардинальных изменений в мире. Именно 20 февраля 2014 года считается кульминацией стояния на Майдане. В этот день неизвестные открыли огонь по митингующим. Тогда в центре Киева погибли 105 человек. Спецподразделение «Беркут» пыталось не допустить бойни, но в силовиков кидали булыжники и бутылки с зажигательной смесью.

Позже появилась информация, что беспорядки были спровоцированы. Организаторы госпереворота к ним готовились, на крышах разместили снайперов, а руководил всем этим тогда будущий, а теперь бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

«19-го и 20-го числа были захвачены областное управление милиции и СБУ. В руки протестующих попали крупнокалиберные пулеметы, боеприпасы, автоматы, пистолеты, даже ПЗРК "Стрела". Все это машинами свозилось на Майдан. Отчитывались лично Авакову», - рассказал народный депутат четырех созывов Верховной рады Олег Царев.

Все началось задолго до этого. Еще в ноябре, когда Виктор Янукович отказался подписывать кабальное для Украины соглашение с ЕС. Сторонники ускоренной евроинтеграции вышли на улицы. Мирные протесты быстро переросли в масштабное противостояние с властью. В центре Киева разбили палаточный лагерь. Сейчас свидетели тех событий заявляют, что это были не стихийные акции, сценарий готовили заранее - по указке западных кураторов.

«Западные страны системно работали на протяжении десятилетий. Очень много было в стране грантовских организаций, даже в селах. От западных посольств таких людей были десятки тысяч», - отметил украинский политик Дмитрий Василец.

Всего через два дня Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о «самоустранении неконституционным способом» президента Украины Виктора Януковича. Исполняющим обязанности главы государства назначили спикера Рады Александра Турчинова. Тогда стало ясно, что произошла противозаконная смена власти.

В Крыму с этим не согласились и начали собирать народное ополчение. Только за одни сутки, к 23 февраля, сформировали 18 рот. А через четыре дня над правительственными зданиями в Симферополе подняли российский флаг. Так госпереворот в Киеве стал началом Крымской весны и воссоединения полуострова с Россией.