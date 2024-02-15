МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-сотрудник СБУ Прозоров показал секретный документ о смене США власти на Украине

Согласно документу, Госдеп США официально заявлял о мирном урегулировании событий Майдана, но на деле планировал сместить действовавшую власть и усилить свое влияние в стране.
Алексей Курильченко 2024-02-15 15:06:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Служба безопасности Украины во время событий на Майдане в 2014 году установила, что представители Госдепартамента США были намерены сменить власть в Киеве и тем самым расширить свое влияние. Об этом в программе «Открытый эфир» рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, показав соответствующий документ украинской спецслужбы. При этом в тексте документа прописано, что Госдеп будет официально говорить о желании урегулировать конфликт мирным путем.

«Таким образом, анализ элементов американского присутствия на Украине позволяет спрогнозировать следующее - официально декларируя стремление к мирному урегулированию политической ситуации на Украине, Госдепартамент США и в дальнейшем будет усиливать давление с целью дальнейшего привлечения нашей страны в собственную сферу влияния путем смены политического руководства», - процитировал текст документа Прозоров.

Также в документе указаны имена сотрудников посольской резидентуры США, которые напрямую финансировали лидеров протестующих, в частности «Автомайдана». При этом руководство Украины никак на данный документ не отреагировало, за исключением нескольких политических демаршей по линии МИД.

Полное интервью с бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Василием Прозоровым смотрите в новом выпуск программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

#Украина #сша #открытый эфир #Майдан #Госпереворот #наш эксклюзив #василий прозоров
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 