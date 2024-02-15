Экс-сотрудник СБУ Прозоров показал секретный документ о смене США власти на Украине

Служба безопасности Украины во время событий на Майдане в 2014 году установила, что представители Госдепартамента США были намерены сменить власть в Киеве и тем самым расширить свое влияние. Об этом в программе «Открытый эфир» рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, показав соответствующий документ украинской спецслужбы. При этом в тексте документа прописано, что Госдеп будет официально говорить о желании урегулировать конфликт мирным путем.

«Таким образом, анализ элементов американского присутствия на Украине позволяет спрогнозировать следующее - официально декларируя стремление к мирному урегулированию политической ситуации на Украине, Госдепартамент США и в дальнейшем будет усиливать давление с целью дальнейшего привлечения нашей страны в собственную сферу влияния путем смены политического руководства», - процитировал текст документа Прозоров.

Также в документе указаны имена сотрудников посольской резидентуры США, которые напрямую финансировали лидеров протестующих, в частности «Автомайдана». При этом руководство Украины никак на данный документ не отреагировало, за исключением нескольких политических демаршей по линии МИД.

Полное интервью с бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Василием Прозоровым смотрите в новом выпуск программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.