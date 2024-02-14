Владимир Олейник рассказал об атаке «майдановцев» на его сына в 2014 году

Во время событий на Майдане в 2014 году занимавший тогда должность народного депутата Верховной рады Украины Владимир Олейник стал соавтором закона «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан». Эти законы привели сторонников Евромайдана в ярость, и они стали угрожать расправой как самому депутату, так и его родным. Об этом бывший украинский депутат рассказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«16 января были приняты законы, которые они назвали "диктаторскими". Больше всего их возмутила норма про иноагентов. Эту норму потом приняли в России. Я был в шоке, когда увидел всех этих "соросят" - они набросились как собаки. Ко мне пришел посол Евросоюза Ян Томбинский и просил не делать этого. Я говорю: во всех странах это есть, а на Украине нет. Этот гнев был настолько резким, что я получал по 100 СМС и звонков с угрозами», - рассказал экс-депутат.

Угрозы поступали с номеров разных стран - в том числе США, Канады и стран Европы. Злоумышленники угрожали не только Олейнику, но и его родным и детям. Затем эти угрозы «майдановцы» воплотили в реальность.

«В Раде выступает Ляшко* (признан в РФ экстремистом и террористом. - Прим. ред.) и говорит: у Олейника есть сын, прокурор района. Мы в политике всегда придерживались принципа - дети не отвечают за родителей. Через день приходят в кабинет сына, его избивают, требуют звонить мне, чтобы я сложил полномочия. Сын отказался - его посадили в машину, везут в "подвал", избили во время движения, он потерял сознание. Слава богу, водитель отказался везти сына в "подвал" и отвез в больницу - спасли сына. Я был вынужден вывезти семью, но потом вернулся», - рассказал Олейник.

Полное интервью с бывшим народным депутатом Верховной рады Украины Владимиром Олейником смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

* Олег Ляшко включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.