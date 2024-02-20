Канада отправит Киеву более 800 БПЛА стоимостью свыше $95 млн

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о намерении направить на Украину более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Общая стоимость такой военной помощи обойдется в $95 млн, передает RT.

Поставки канадских беспилотников могут начаться уже в апреле этого года. БПЛА могут нести «различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей», а также способны перевозить до 3,5 килограммов, говорится в сообщении телеканала CTV News.

Уточняется, что с февраля 2022 года Канада потратила $9,7 млрд на поддержку Украины, из которых $2,4 млрд были выделены на военную помощь.

Ранее стало известно, что страны НАТО собираются отправить Киеву один миллион дронов. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

А Великобритания при помощи США и других стран в ближайшие месяцы может отправить на Украину тысячи «умных» беспилотных летательных аппаратов, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ). По данным Bloomberg, сейчас страны занимаются их разработкой.