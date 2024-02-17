Bloomberg: Британия может поставить Киеву тысячи дронов с ИИ

Великобритания при помощи США и других стран в ближайшие месяцы может отправить на Украину тысячи «умных» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных искусственным интеллектом (ИИ). По данным Bloomberg, сейчас страны занимаются их разработкой.

«Великобритания работает с рядом стран, в том числе с США, над предоставлением Киеву тысяч новых дронов, оснащенных ИИ, которые могли бы атаковать российские цели одновременно», - приводит Sputnik фрагмент публикации издания.

Преимущество БПЛА с искусственным интеллектом в том, что не каждым из них должен управлять оператор. Они могут наносить хаотичные удары, обмениваясь данными друг с другом, уточнили журналисты.

Ранее стало известно, что страны НАТО собираются отправить Киеву один миллион дронов. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.