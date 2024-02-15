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В НАТО заявили о планах отправить на Украину миллион беспилотников

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран НАТО, на котором выразили намерение отправить на Украину миллион БПЛА.
Елизавета Егорова 2024-02-15 18:09:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что группа стран-членов Североатлантического альянса планирует отправить Украине один миллион беспилотных летательных аппаратов. Об этом Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров обороны государств НАТО, состоявшегося в Брюсселе.

«Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине», - цитирует ТАСС слова генерального секретаря.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует поставить Киеву в 2024 году в три или четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом году. По его словам, растущая динамика военной помощи положительно сказывается как на Украине, так и на Германии.

Кроме того, в американском сенате одобрили законопроект о выделении помощи Киеву на сумму 60 миллиардов долларов. За принятие документа проголосовали 70 сенаторов, против высказались 29.

 

#в стране и мире #бпла #НАТО #Йенс Столтенберг #помощь Украине
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