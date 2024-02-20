МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия завершила безвозмездные поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки

Россия поставила в Сомали и ЦАР по 50 тысяч тонн зерна, а в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею по 20 тысяч тонн.
Ирина Егорова 2024-02-20 23:57:01
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия завершила свою первую масштабную гуманитарную акцию по поставке зерна в шесть беднейших стран Африки. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«В Сомали и ЦАР было поставлено по 50 тысяч тонн зерна, а в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею по 20 тысяч тонн», - отметил министр.

По его словам, первое судно вышло 7 ноября 2023 года, последнее пришло в Сомали в конце января, а 17 февраля была завершена его разгрузка. Среднее время в пути составило 30-40 дней, отметил Патрушев.

О безвозмездных поставках зерна в нуждающиеся страны президент России Владимир Путин сообщил в ходе саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Глава государства сказал, что РФ готова заменить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В прошлом году Россия экспортировала в Африку 66 миллиона тонн зерновых.

#Африка #Владимир Путин #ЦАР #сомали #поставки #Минсельхоз РФ #Зерно #зимбабве #Дмитрий Патрушев
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 