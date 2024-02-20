Россия завершила безвозмездные поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки

Россия завершила свою первую масштабную гуманитарную акцию по поставке зерна в шесть беднейших стран Африки. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«В Сомали и ЦАР было поставлено по 50 тысяч тонн зерна, а в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею по 20 тысяч тонн», - отметил министр.

По его словам, первое судно вышло 7 ноября 2023 года, последнее пришло в Сомали в конце января, а 17 февраля была завершена его разгрузка. Среднее время в пути составило 30-40 дней, отметил Патрушев.

О безвозмездных поставках зерна в нуждающиеся страны президент России Владимир Путин сообщил в ходе саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Глава государства сказал, что РФ готова заменить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В прошлом году Россия экспортировала в Африку 66 миллиона тонн зерновых.