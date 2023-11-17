Первые два судна с гуманитарной пшеницей вышли из России в Сомали и Буркина-Фасо

На борту каждого из них находится 25 тысяч тонн пшеницы.

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Первые два судна с грузом гуманитарной пшеницы вышли из российских портов, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. На борту каждого из них находится 25 тысяч тонн пшеницы.

По его словам, правительство приняло все необходимые решения для осуществления поставок. Первые два судна должны прибыть в Сомали и Буркина-Фасо в конце ноября - начале декабря.

В ЦАР, Зимбабве и Эритрею грузовые суда с пшеницей отправятся до конца года, их загрузят в ближайшее время, добавил он.

О готовности России безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею по 25-50 тысяч тонн зерна, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия - Африка. Доставка также будет безвозмездной.

Глава государства заявлял также, что Россия может заместить африканским странам украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.