Жительница Донецка рассказала о первых минутах после удара украинских националистов по центру города.

«Летело вроде как со стороны Красногоровки. На украинский снаряд это не похоже, это, походу, натовский снаряд. Украина раньше такими снарядами не стреляла. Да, было очень мощно, жутко, но чтоб вот так - такого не было. Как можно дальше жить, как можно терпеть эти 10 лет», - сказала в беседе со «Звездой» жительница Куйбышевского района Светлана.

По ее словам, во время удара по Ворошиловскому району Донецка со стороны украинских боевиков она ехала из МФЦ на общественном транспорте.

«Троллейбус тут недалеко остановился, водитель хорошо среагировал, вывел всех и всех спрятал. Молодец! Ему огромное спасибо! Услышали взрыв, тут туман такой, и все это летало кругом», - поделилась собеседница телеканала.

Напомним, сегодня днем украинские радикалы обстреляли Киевский район Донецка. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в результате атаки ВСУ погибла женщина 1955 года рождения, еще пять человек пострадали. Спустя несколько часов боевики киевского режима ударили по Ворошиловскому району столицы ДНР, в результате чего у здания Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Крупской образовалась большая воронка. Пушилин сообщил, что удар был нанесен двумя ракетами из американской РСЗО HIMARS.