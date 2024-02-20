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Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, сообщается о жертвах

По данным местных пабликов, один мирный житель погиб, еще четверо ранены.
Анна Назайкина 2024-02-20 12:25:01
© Фото: itsdonetsk, Telegram © Видео: itsdonetsk, Telegram

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Судя по кадрам, которые опубликовали очевидцы в социальных сетях, есть погибшие и пострадавшие. По данным местных пабликов, один мирный житель погиб, еще четверо ранены. Эта информация уточняется.

Градоначальник сообщил, что на пересечении проспекта Панфилова и Университетской улицы повреждения получили административные здания.

Кроме того, из-за обстрела пострадали контактные сети, поэтому пришлось приостановить движение трех троллейбусных маршрутов.

#Донецк #ДНР #Обстрел #Киевский район #алексей кулемзин
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