ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами из HIMARS, у библиотеки появилась воронка

Украинские военные обстреляли центр Донецка, в результате у библиотеки имени Крупской образовалась огромная воронка, передает корреспондент «Звезды» с места.

Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, пострадала местная жительница. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

ВСУ нанесли удар по центру городу двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, уточнил Пушилин.

Одна ракета угодила в тротуар перед библиотекой, вторая попала во двор. В здании учреждения выбило стекла, также пострадал фасад. В настоящий момент на месте работают сотрудники СК, они проводят необходимые мероприятия.

Сегодня ВСУ также били по Киевскому району столицы ДНР - погибла пенсионерка, еще пять человек были ранены.