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Жительница Донецка рассказала о первых минутах после обстрела города

В результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибла женщина, еще пять человек получили ранения.
Ян Брацкий 2024-02-20 13:53:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Донецка рассказала корреспонденту «Звезды» о первых минутах после очередного обстрела города украинскими боевиками. Под огнем ВСУ оказался ее сын - сотрудник Министерства образования.

«У них был прилет. Сработали грамотно, все спустились в убежище, никто не пострадал, хотя у них побило стекла. По словам сына, не стали выжидать между обстрелами, мужчины выскочили и начали оказывать помощь раненым. Их убрали с дороги, подъехали скорые и увезли всех. Здесь тоже был прилет, тоже погибли люди, было много раненых. Тут глубокий тыл, нет ни одного военного объекта», - недоумевает Татьяна.

По ее мнению, киевский режим специально выбирает полуденное время для обстрелов Донецка, чтобы жертвами этих атак стали как можно больше людей.

«Движение активное, люди работают, никто у нас дома не сидит. Все выходят на свои места, обеспечивая жизнь в тылу. Ночью они стреляют, но не так. Им нужно как можно больше жертв и вреда», - уверена очевидица.

Об обстреле Донецка глава народной республики Денис Пушилин сообщил ранее. С его слов, в результате преступных действий ВСУ погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения. Повреждения получили три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в трех районах Донецка. Среди них детский сад, магазины и административное здание.

#Донецк #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив
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