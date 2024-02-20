Жительница Донецка рассказала о первых минутах после обстрела города

Жительница Донецка рассказала корреспонденту «Звезды» о первых минутах после очередного обстрела города украинскими боевиками. Под огнем ВСУ оказался ее сын - сотрудник Министерства образования.

«У них был прилет. Сработали грамотно, все спустились в убежище, никто не пострадал, хотя у них побило стекла. По словам сына, не стали выжидать между обстрелами, мужчины выскочили и начали оказывать помощь раненым. Их убрали с дороги, подъехали скорые и увезли всех. Здесь тоже был прилет, тоже погибли люди, было много раненых. Тут глубокий тыл, нет ни одного военного объекта», - недоумевает Татьяна.

По ее мнению, киевский режим специально выбирает полуденное время для обстрелов Донецка, чтобы жертвами этих атак стали как можно больше людей.

«Движение активное, люди работают, никто у нас дома не сидит. Все выходят на свои места, обеспечивая жизнь в тылу. Ночью они стреляют, но не так. Им нужно как можно больше жертв и вреда», - уверена очевидица.

Об обстреле Донецка глава народной республики Денис Пушилин сообщил ранее. С его слов, в результате преступных действий ВСУ погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения. Повреждения получили три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в трех районах Донецка. Среди них детский сад, магазины и административное здание.