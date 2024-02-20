Киллер из Петербурга выстрелил мужчине в затылок из пистолета Макарова

Пострадавшим от нападения киллера в Санкт-Петербурге оказался мужчина 1982 года рождения. Об этом сообщил источник «Звезды».
Отмечается, что злоумышленник один раз выстрелил ему в затылок из пистолета Макарова, на месте была обнаружена гильза 9 мм.
Напомним, в Северной столице неизвестный расстрелял водителя на глазах у двоих детей. Инцидент произошел у гимназии в Выборгском районе города. По данным «Фонтанки», пострадавшим является уроженец Узбекистана.
Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором виден момент выстрела неизвестного мужчины в голову водителя автомобиля на глазах у детей. Сделав выстрел, киллер скрылся с места преступления, оставив пассажиров убитого у его тела. По данным ведомства, потерпевшего госпитализировали в медучреждение.
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