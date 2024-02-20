Киллер из Петербурга выстрелил мужчине в затылок из пистолета Макарова

Пострадавшим от нападения киллера в Санкт-Петербурге оказался мужчина 1982 года рождения. Об этом сообщил источник «Звезды».

Отмечается, что злоумышленник один раз выстрелил ему в затылок из пистолета Макарова, на месте была обнаружена гильза 9 мм.

Напомним, в Северной столице неизвестный расстрелял водителя на глазах у двоих детей. Инцидент произошел у гимназии в Выборгском районе города. По данным «Фонтанки», пострадавшим является уроженец Узбекистана.

Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором виден момент выстрела неизвестного мужчины в голову водителя автомобиля на глазах у детей. Сделав выстрел, киллер скрылся с места преступления, оставив пассажиров убитого у его тела. По данным ведомства, потерпевшего госпитализировали в медучреждение.