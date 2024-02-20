В Петербурге неизвестный расстрелял частного водителя на глазах у детей

В Санкт-Петербурге неизвестный расстрелял водителя на глазах двоих детей. Инцидент произошел у гимназии в Выборгском районе города, сообщает «Фонтанка».

Пострадавший - уроженец Узбекистана. Утром он привез на занятия двух детей своего начальника. В тот момент, когда пострадавший помогал им выйти их машины, неизвестный подошел со спины и несколько раз выстрелил.

Потерпевшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. На месте происшествия работают оперативники. По одной из версий, киллер мог перепутать свою жертву с отцом детей.