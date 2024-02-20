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Следком опубликовал кадры выстрела киллера в водителя в Петербурге

По одной из версий, преступник перепутал водителя с отцом детей, которых потерпевший привез на занятия.
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 14:36:01
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: sledcom_press, Telegram

Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал кадры, на которых виден момент выстрела неизвестного мужчины в голову водителя автомобиля на глазах у детей. Сделав выстрел, киллер скрылся с места преступления, оставив пассажиров убитого у его тела.

«В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины», - говорится в сообщении СК в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что потерпевшего доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь. На данный момент личность нападавшего неизвестна, правоохранительные органы проводят осмотр места происшествия и опрос свидетелей.

Напомним, сегодня утром неизвестный расстрелял 42-летнего мужчину, уроженца Узбекистана, на глазах двоих детей. Потерпевший был водителем автомобиля и привез детей своего начальника на занятия. По одной из версий, киллер мог перепутать мужчину с их отцом.

 

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