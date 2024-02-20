Балицкий: ЗАЭС ничего не угрожает, кроме украинского режима

Западные кураторы Украины пытаются разыграть фишку Запорожской атомной электростанции в своих интересах, так или иначе показать свой контроль и какое-то участие в жизни ЗАЭС. Так губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» прокомментировал очередной визит в регион руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Единственное, что угрожает ЗАЭС, - это украинский режим. Станция находится под контролем наших Вооруженных сил и Росатома, поэтому больше ей ничего не угрожает», - сказал Балицкий.

Глава Запорожья подчеркнул, что во время визита Гросси ему обеспечили полную безопасность.

Гендиректор МАГАТЭ 7 февраля провел брифинг на Запорожской АЭС. Гроссии отметил «профессиональные усилия и работу, направленные на стабилизацию ситуации».

Планируется, что Гросси посетит Москву в конце февраля для выработки взаимодействия между РФ и агентством.