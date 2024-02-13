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Визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Москву запланирован в конце февраля

Гендиректор МАГАТЭ приедет для консультаций и выработки дальнейших действий с российской стороной.
Марина Крижановская 2024-02-13 23:28:01
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) возможен в конце февраля. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«Да, об этом сообщалось. Но сроки были немного сдвинуты вправо, и Рафаэля Гросси будут ждать ближе к концу февраля», - сообщил источник.

Планируется, что Гросси посетит Россию для выработки дальнейших действий между РФ и агентством. Помимо этого, встречу с Гросси ожидает глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Седьмого февраля глава МАГАТЭ приезжал на ЗАЭС (Запорожскую атомную электростанцию).

Вместе с ним на станцию прибыла группа наблюдателей от агентства по атомной энергетике, которая сменит там своих коллег. Перед этим Гросси был в Киеве, где встретился с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

#в стране и мире #МАГАТЭ #рафаэль гросси #приезд в Россию
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