Визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Москву запланирован в конце февраля

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) возможен в конце февраля. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«Да, об этом сообщалось. Но сроки были немного сдвинуты вправо, и Рафаэля Гросси будут ждать ближе к концу февраля», - сообщил источник.

Планируется, что Гросси посетит Россию для выработки дальнейших действий между РФ и агентством. Помимо этого, встречу с Гросси ожидает глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Седьмого февраля глава МАГАТЭ приезжал на ЗАЭС (Запорожскую атомную электростанцию).

Вместе с ним на станцию прибыла группа наблюдателей от агентства по атомной энергетике, которая сменит там своих коллег. Перед этим Гросси был в Киеве, где встретился с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.