Минцифры РФ: сбой в доменной зоне .ru не связан с внешним вмешательством

Сбой в доменной зоне .ru в конце января произошел по техническим причинам, никакого внешнего вмешательства зафиксировано не было. Об этом заявил министр цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев.

«Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», - сказал министр в беседе с ТАСС.

Ранее технический характер сбоя подтвердил директор Координационного центра доменов Андрей Воробьев.

Напомним, россияне столкнулись с нарушениями работы сайтов маркетплейсов и социальных сетей вечером 30 января. Временно перестали работать многие ресурсы доменной зоны .ru, включая мобильные приложения банков. Чаще всего проблемы возникали у пользователей столичного региона.