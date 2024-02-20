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Болгария задерживает отправку Украине обещанных бронетранспортеров

Решение о передаче Киеву подержанных БТР было принято в декабре прошлого года, несмотря на попытку президента страны Румена Радева наложить вето.
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 12:29:01
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Global Look Press

Болгария задерживает отправку Украине сотни бронетранспортеров из-за проблем с финансированием, Минобороны страны обратилось к руководству НАТО с просьбой покрыть расходы на транспортировку техники. Об этом стало известно из публикации портала Euractiv.

«Болгария может очень сильно помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально», - сказал депутат от правящей коалиции Ивайло Мирчев.

В Болгарии выражают сожаление из-за не очень быстрых темпов работы болгарского оборонного ведомства. Депутат добавил, что решение о поставках было принято три месяца назад, однако за это время невозможно перевезти БТР из Софии на Украину.

Министр обороны страны Тодор Тогарев объяснил задержку решением Болгарии проверить, могут ли союзники по НАТО выделить денежную помощь для проведения этой «не элементарной» транспортной операции.

Напомним, ранее Киев и София договорились о бесплатной передаче 100 подержанных бронетранспортеров с имеющимся вооружением и запчастями. Речь идет о БТР, выпущенных более 40 лет назад и стоящих без дела. 

В Болгарии также выразили готовность предоставить дополнительное вооружение, но только в обмен на компенсацию в размере сотни миллионов долларов.   

 

#в стране и мире #БТР #Украина #Болгария #военная помощь #поставки техники
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